مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

جميع المباريات

15 صورة ترصد احتفال الأهلي بهدف التقدم على سيراميكا

كتب : محمد عبد الهادي

06:15 م 06/11/2025
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (16) (1)
    لقطات من مباراة الأهلي (2) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (2) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (6) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (7) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (8) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (15) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (10) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (13) (1)
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (17) (1)
    الأهلي
    لقطات من مباراة الأهلي (5) (1)
    لقطات من مباراة الأهلي (9) (1)

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء المقام على ستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واحتفل لاعبو الأهلي بتسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 18، بعدما تلقى تمريرة عرضية من زيزو، ليترجمها لهدف أول للمارد الأحمر.

فريق سيراميكا رفض الخروج متأخرًا في الشوط الأول، ليتمكن لاعبو الفريق من إدراك التعادل في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب مروان عثمان.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا سيلتقي في المباراة النهائية بالسوبر مع المتأهل من مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام اليوم الخميس.

لقطات من مباراة الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي سيراميكا

