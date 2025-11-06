15 صورة ترصد احتفال الأهلي بهدف التقدم على سيراميكا

تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في اللقاء المقام على ستاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

واحتفل لاعبو الأهلي بتسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 18، بعدما تلقى تمريرة عرضية من زيزو، ليترجمها لهدف أول للمارد الأحمر.

فريق سيراميكا رفض الخروج متأخرًا في الشوط الأول، ليتمكن لاعبو الفريق من إدراك التعادل في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب مروان عثمان.

يذكر أن الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا سيلتقي في المباراة النهائية بالسوبر مع المتأهل من مباراة الزمالك وبيراميدز التي تقام اليوم الخميس.

