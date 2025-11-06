مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

جميع المباريات

ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

كتب : محمد عبد الهادي

05:51 م 06/11/2025
انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 18 عن طريق محمود تريزيجيه، ثم تعادل سيراميكا في الدقيقة 42 عن طريق مروان عثمان.

وشهد الشوط الأول هجمات متبادلة من كلا الفريقان، حيث هدد زيزو وبنشرقي مرمي محمد بسام حارس سيراميكا في أكثر من مرة ولكن تعامل معها بنجاح.

على الجانب الأخر شكل إسلام عيسى خطورة كبيرة على مرمي محمد الشناوي، ولكن دفاعات الأهلي تصدت بنجاح.

يعتبر هدف تريزيجيه هو الخامس له مع النادي الأهلي منذ عودته لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

الأهلي وسيراميكا ملخص مباراة الأهلي وسيراميكا الأهلي سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري

