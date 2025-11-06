ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

مصدر يكشف سبب غياب صديق أوجولا عن مباراة الأهلي في كأس السوبر

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

وجاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 18 عن طريق محمود تريزيجيه، ثم تعادل سيراميكا في الدقيقة 42 عن طريق مروان عثمان.

وشهد الشوط الأول هجمات متبادلة من كلا الفريقان، حيث هدد زيزو وبنشرقي مرمي محمد بسام حارس سيراميكا في أكثر من مرة ولكن تعامل معها بنجاح.

على الجانب الأخر شكل إسلام عيسى خطورة كبيرة على مرمي محمد الشناوي، ولكن دفاعات الأهلي تصدت بنجاح.

يعتبر هدف تريزيجيه هو الخامس له مع النادي الأهلي منذ عودته لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الماضي.

