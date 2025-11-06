مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في كأس السوبر

كتب - يوسف محمد:

04:03 م 06/11/2025
أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر هو الأقرب لتحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك حالة قلق من جانب جماهير الأهلي، من مباراة اليوم أمام سيراميكا، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف: "الأهلي ظهر بمستوى جيد جدا في مباراة المصري الماضية، لكن الفريق لا يزال يعاني بسبب عدم وجود مهاجم يترجم الفرص التي تتاح له إلى أهداف".

وتابع: "الأهلي الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على سيراميكا، بالرغم من امتلاك الأخير لاعبين أصحاب قدرات عالية ومدير فني على أعلى مستوى، إلا أن الأهلي يظل هو المرشح الأول لأي بطولة يشارك بها.

وواصل: "ما يقلقني بشكل كبير في الأهلي هو خط الدفاع، فهناك الكثير من المشاكل الدفاعية، التي ظهرت بالفريق في الفترة الماضية، خاصة في ظل عدم الانسجام الكبير بين ياسر إبراهيم وياسين مرعي".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر على أعلى مستوى، لكنني أعتقد أن نهائي البطولة سيكون بين الأهلي والزمالك".

ويذكر أن مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري ستقام اليوم، حيث سيلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف.

النادي الأهلي الأهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي وسيراميكا محمود أبو الدهب

