أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر هو الأقرب لتحقيق الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك حالة قلق من جانب جماهير الأهلي، من مباراة اليوم أمام سيراميكا، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية".

وأضاف: "الأهلي ظهر بمستوى جيد جدا في مباراة المصري الماضية، لكن الفريق لا يزال يعاني بسبب عدم وجود مهاجم يترجم الفرص التي تتاح له إلى أهداف".

وتابع: "الأهلي الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على سيراميكا، بالرغم من امتلاك الأخير لاعبين أصحاب قدرات عالية ومدير فني على أعلى مستوى، إلا أن الأهلي يظل هو المرشح الأول لأي بطولة يشارك بها.

وواصل: "ما يقلقني بشكل كبير في الأهلي هو خط الدفاع، فهناك الكثير من المشاكل الدفاعية، التي ظهرت بالفريق في الفترة الماضية، خاصة في ظل عدم الانسجام الكبير بين ياسر إبراهيم وياسين مرعي".

واختتم أبو الدهب تصريحاته: "الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر على أعلى مستوى، لكنني أعتقد أن نهائي البطولة سيكون بين الأهلي والزمالك".

ويذكر أن مباريات نصف نهائي كأس السوبر المصري ستقام اليوم، حيث سيلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الخامسة مساءً، فيما يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة السابعة والنصف.

