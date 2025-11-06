مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

برسالة مؤثرة.. خوان بيزيرا يعلن رسميا غيابه عن مباراة بيراميدز

كتب : هند عواد

03:55 م 06/11/2025
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا
    خوان بيزيرا (3)
    خوان بيزيرا (4)

أعلن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، غيابه عن مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم، في نصف نهائي كأس مصر.

ونشر خوان ألفينا، صورة لاعبي الفريق، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "اليوم أتحول إلى مشجع في المدرجات، قلبي سيكون في الملعب".

خوان بيزيرا يعلن غيابه عن مباراة الزمالك وبيراميدز

وأضاف: "أشجع، أصلي معكم.. ليبارك الله في كل خطوة نحو أهدافنا".

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك غياب خوان بيزيرا عن مباراة بيراميدز الزمالك وبيراميدز

