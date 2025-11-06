برسالة مؤثرة.. خوان بيزيرا يعلن رسميا غيابه عن مباراة بيراميدز

"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

أعلن البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، غيابه عن مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم، في نصف نهائي كأس مصر.

ونشر خوان ألفينا، صورة لاعبي الفريق، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "اليوم أتحول إلى مشجع في المدرجات، قلبي سيكون في الملعب".

وأضاف: "أشجع، أصلي معكم.. ليبارك الله في كل خطوة نحو أهدافنا".

