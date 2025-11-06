من هو صاحب أول هدف في تاريخ كأس السوبر المصري؟

تنطلق منافسات النسخة الـ23 من كأس السوبر المصري، مساء اليوم، بمواجهتين تجمع بين الزمالك وبيراميدز، والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ففي عام 2001، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استحداث بطولة جديدة، وهي كأس السوبر المصري، وكان من المقرر أن يجمع النهائي، بين الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر، إلا أن الأخير اعتذر بسبب مشاركته الأفريقية.

وجمع نهائي أول نسخة من كأس السوبر المصري، بين الزمالك بطل الدوري وغزل المحلة وصيف كأس مصر.

وسجل حازم إمام "الثعلب الصغير"، لاعب الزمالك، أول هدف في تاريخ البطولة، وبالتحديد في الدقيقة 21، لكن في الدقيقة 77 تعادل غزل المحلة، وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي، وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة والوقت الإضافي، سجل حسام حسن هدف تتويج الزمالك بأول نسخة من البطولة.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"