كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

من هو صاحب أول هدف في تاريخ كأس السوبر المصري؟

كتب : هند عواد

03:04 م 06/11/2025
    حازم إمام صاحب أول هدف في كأس السوبر المصري (1)
    حازم إمام صاحب أول هدف في كأس السوبر المصري (3)

تنطلق منافسات النسخة الـ23 من كأس السوبر المصري، مساء اليوم، بمواجهتين تجمع بين الزمالك وبيراميدز، والأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ففي عام 2001، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استحداث بطولة جديدة، وهي كأس السوبر المصري، وكان من المقرر أن يجمع النهائي، بين الزمالك بطل الدوري والأهلي بطل كأس مصر، إلا أن الأخير اعتذر بسبب مشاركته الأفريقية.

وجمع نهائي أول نسخة من كأس السوبر المصري، بين الزمالك بطل الدوري وغزل المحلة وصيف كأس مصر.

وسجل حازم إمام "الثعلب الصغير"، لاعب الزمالك، أول هدف في تاريخ البطولة، وبالتحديد في الدقيقة 21، لكن في الدقيقة 77 تعادل غزل المحلة، وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي، وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة والوقت الإضافي، سجل حسام حسن هدف تتويج الزمالك بأول نسخة من البطولة.

حازم إمام كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك

