من هو صاحب أول هدف في تاريخ كأس السوبر المصري؟

كشف سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق، طريقة إيقاف الأنجولي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، خلال المباراة التي تجمع الثنائي، في السابعة والنصف مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "ماييلي لاعب هداف ويمكنه التسجيل في أي وقت، لكن الزمالك لديه خبرات ولاعبين دوليين، لكن لا يجب أن يترك مساحات لماييلي، وإذا أراد إيقاف ماييلي عليه قفل المساحة على الشيبي".

وأضاف: "معظم أهداف ماييلي تأتي من عرضيات الشيبي، لهذا إذا قام ينتايك بقفل المساحة على الشيبي، سيتمكن من إيقاف خطورة ماييلي، لأن جبهة محمد حمدي ليست هجومية، هجوم بيراميدز يعتمد على جبهة الشيبي".

واختتم سامي الشيشيني: "وغياب بلاتي توريه سيفرق مع الزمالك، لأنه من اللاعبين الكبار، وفي المجمل يجب على الزمالك تضييق المساحات أمام بيراميدز، وأن يتعامل معهم بأنهم فريق كبير ولا يجب التهور في الهجوم".

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"