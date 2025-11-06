مفاضلة بين ثنائي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يفاضل الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، للدفع بأحدهما في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

قال مصدر لمصراوي، إن توروب يفاضل بين محمد شكري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركز الظهير الأيسر، كما يفاضل بين الثنائي محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري / أحمد نبيل "كوكا" - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي / محمد علي بن رمضان - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: نيتس جراديشار

