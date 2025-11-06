مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

مفاضلة بين ثنائي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب-مراسل مصراوي:

01:05 م 06/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (4) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (8) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الأهلي (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    لاعبي الأهلي (18)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يفاضل الدنماركي ياس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان، للدفع بأحدهما في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

قال مصدر لمصراوي، إن توروب يفاضل بين محمد شكري وأحمد نبيل "كوكا"، في مركز الظهير الأيسر، كما يفاضل بين الثنائي محمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد شكري / أحمد نبيل "كوكا" - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي / محمد علي بن رمضان - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه"

خط الهجوم: نيتس جراديشار

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا ياس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز للمرة الثانية بمنتصف التعاملات
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)