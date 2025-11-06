سيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على موعد مع اختبار صعب، اليوم في مواجهة نظيره بيراميدز، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم الخميس، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في قبل نهائي بطولة السوبر المصري.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بدافع تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، من تراجع النتائج، وقام بتغيير الجهاز الفني وتولي مدرب مصري المهمة.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة تحت قيادة فنية جديدة، للمدرب أحمد عبدالرؤوف بعد رحيل البلجيكي يانيك فيريرا بسبب سوء النتائج.

ونجح نادي الزمالك في العودة للانتصارات مؤخرا، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في الدوري المصري.

وفي المقابل يبحث فريق بيراميدز على الاستمرار في التفوق وإضافة بطولة جديدة في سجلاته، بعدما حقق مؤخرا بطولتي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم عبر ثلاث قنوات مجانية، وهم قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.