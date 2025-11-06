مباريات الأمس
"قرض حسن".. تفاصيل تدخل عضو الزمالك لإنقاذ إيقاف النادي

كتب - محمد خيري:

04:00 ص 06/11/2025
قام هاني بيرزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بإقراض النادي الأبيض مبلغ مالي للخروج من الأزمة المالية.

ويعاني نادي الزمالك، من أزمة مالية طاحنة في الوقت الحالي، وتم إيقاف قيده مرة أخرى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هاني بيرزي عضو مجلس الإدارة، صرف قرض حسن للنادي الأبيض، بقيمة 15 مليون جنيه، بعد الاتفاق مع حسين لبيب رئيس النادي.

وأضاف المصدر، أن هاني بيرزي، يعمل على المساعدة للخروج من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي في الوقت الراهن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

