"منعرفش".. ماذا قال مجلس الزمالك عن المدرب الجديد؟

كتب : مصراوي

03:00 ص 06/11/2025
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب ستناقش موقف مدرب الحراس الجديد، البرتغالي فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تشهد هذه النسخة مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويتولى تدريب الزمالك في الوقت الحالي المدرب أحمد عبد الرؤوف بصورة مؤقتة، عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل بعد التعادل مع فريق البنك الأهلي بنتيجة (1-1) ضمن منافسات بطولة الدوري.

ووفقا لمصدر مطلع أكد، أن مجلس إدارة الزمالك يناقش في الوقت الراهن مصير مدرب الحراس فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، أن المجلس لا علاقة له بالتعاقد مع هذا المدرب، الذي له تجربة سابقة في الدوري الإسرائيلي وأن الاتفاق معه تم عن طريق المدير الرياضي جون إدوارد، المسؤول عن ملف كرة القدم بالنادي.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه حاليا يدعو إلى بقاء المدرب حتى نهاية بطولة السوبر، تجنبًا لتشتيت تركيز الفريق قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم الخميس، وبعدها يتم مناقشة الأمر سواء برحيله أو بقائه.

أقرأ أيضًا:

عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

"لا نعرف الخوف وجماهير الزمالك خلفنا".. عبدالرؤوف يعلق على مواجهة بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدرب حراس الزمالك نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك فيتور برونو

