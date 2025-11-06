كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب ستناقش موقف مدرب الحراس الجديد، البرتغالي فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا.

ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تشهد هذه النسخة مشاركة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويتولى تدريب الزمالك في الوقت الحالي المدرب أحمد عبد الرؤوف بصورة مؤقتة، عقب إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل بعد التعادل مع فريق البنك الأهلي بنتيجة (1-1) ضمن منافسات بطولة الدوري.

ووفقا لمصدر مطلع أكد، أن مجلس إدارة الزمالك يناقش في الوقت الراهن مصير مدرب الحراس فيتور بيريرا، الذي تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر، أن المجلس لا علاقة له بالتعاقد مع هذا المدرب، الذي له تجربة سابقة في الدوري الإسرائيلي وأن الاتفاق معه تم عن طريق المدير الرياضي جون إدوارد، المسؤول عن ملف كرة القدم بالنادي.

وأوضح المصدر أن هناك اتجاه حاليا يدعو إلى بقاء المدرب حتى نهاية بطولة السوبر، تجنبًا لتشتيت تركيز الفريق قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم الخميس، وبعدها يتم مناقشة الأمر سواء برحيله أو بقائه.

