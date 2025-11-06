مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري

كتب : محمد عبد الهادي

12:27 ص 06/11/2025
لا صوت يعلو فوق صوت بطولة السوبر المصري، التي تنطلق مساء اليوم الخميس، و تستضيفها الإمارات في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر الجاري.

وتقام اليوم مباريات نصف نهائي السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في السابعة والنصف.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري كالتالي:

وأشار الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن البطولة ستنقل على 3 قنوات وهي: "أبو ظبي الرياضية، و أون سبورت، ودبي الرياضية".

ماهو تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري؟

قنوات أبوظبي الرياضية 1 و2 تردد 11411.

قنوات دبي الرياضية 1 و2 عبر التردد 12418.

قنوات أون تايم سبورت على التردد 11862.

السوبر المصري كأس السوبر المصري بطولة كأس السوبر المصري تردد القنوات الناقلة للسوبر المصري

