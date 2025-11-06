"قبل مباراة سيراميكا".. ماذا يفعل الأهلي بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

لا صوت يعلو فوق صوت بطولة السوبر المصري، التي تنطلق مساء اليوم الخميس، و تستضيفها الإمارات في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر الجاري.

وتقام اليوم مباريات نصف نهائي السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساءً، بينما يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في السابعة والنصف.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري كالتالي:

وأشار الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، إلى أن البطولة ستنقل على 3 قنوات وهي: "أبو ظبي الرياضية، و أون سبورت، ودبي الرياضية".

ماهو تردد القنوات الناقلة لمباريات السوبر المصري؟

قنوات أبوظبي الرياضية 1 و2 تردد 11411.

قنوات دبي الرياضية 1 و2 عبر التردد 12418.

قنوات أون تايم سبورت على التردد 11862.