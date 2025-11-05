مباريات الأمس
رغم إيقافه.. قرار مفاجيء لدونجا قبل مواجهة بيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

10:25 م 05/11/2025
أعلن نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سفره لدولة الإمارات اليوم الأربعاء، لدعم فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ببطولة السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، غدًا الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويغيب دونجا عن بطولة السوبر مع الزمالك بسبب إيقافه 4 مباريات على خلفية أزمة السوبر الماضي، واشتباكه مع أفراد الأمن بالإمارات، ليتقرر استبعاده من بعثة الفريق التي سافرت الإمارات.

ونشر دونجا اليوم الأربعاء، صورة له خلال تواجده في طائرة متجهة إلى الإمارات، في لافتة طيبة من اللاعب الذي قرر السفر لدعم زملاؤه في البطولة.

دونجا نبيل عماد دونجا الزمالك بيراميدز الزمالك وبيراميدز السوبر المصري كأس السوبر المصري

