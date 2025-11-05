رغم إيقافه.. قرار مفاجيء لدونجا قبل مواجهة بيراميدز

الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال بعد الفوز على سبورتنج

"قبل مباراة سيراميكا".. ماذا يفعل الأهلي بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

أعلن نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سفره لدولة الإمارات اليوم الأربعاء، لدعم فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز ببطولة السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، غدًا الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويغيب دونجا عن بطولة السوبر مع الزمالك بسبب إيقافه 4 مباريات على خلفية أزمة السوبر الماضي، واشتباكه مع أفراد الأمن بالإمارات، ليتقرر استبعاده من بعثة الفريق التي سافرت الإمارات.

ونشر دونجا اليوم الأربعاء، صورة له خلال تواجده في طائرة متجهة إلى الإمارات، في لافتة طيبة من اللاعب الذي قرر السفر لدعم زملاؤه في البطولة.

إقرأ أيضًا..

هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد.. ما الحقيقة؟

"ظهور مميز".. 15 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد حارس الزمالك