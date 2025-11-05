مباريات الأمس
عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

كتب : محمد خيري

04:58 م 05/11/2025

عمر جابر

أكد عمر جابر لاعب نادي الزمالك على أهمية مواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الزمالك دائمًا ما يكون المرشح الأول في مثل هذه المباريات.

وأوضح اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن الفريق يسعى لتقديم أداء يليق باسم النادي وجماهيره، مضيفًا أنه ينتظر حضور جماهير الزمالك ودعمهم كما اعتاد منهم دائمًا.

وشدد عمر جابر على أن جماهير الزمالك هي مصدر القوة الحقيقي للفريق، واللاعبون مروا بظروف أصعب من قبل، و لديهم ثقة كبيرة في إسعاد الجماهير خلال هذه المرحلة.

وأضاف قائد الزمالك أن دوره في الفريق مهم ويضع مسؤولية كبيرة على عاتقه، معربًا عن سعادته بوجود جهاز فني “زملكاوي محترم ومشجعين قبل أن يكونوا مسؤولين”، بالإضافة لامتلاك الفريق لاعبين على أعلى مستوى في جميع الجوانب.

واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أمام مواجهتين على بطولة، وهناك تركيز كبير من أجل تحقيق اللقب خلال الأيام المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

