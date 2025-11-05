مباريات الأمس
"شرح دور كل لاعب".. تفاصيل جلسة أحمد عبدالرؤوف مع لاعبي الزمالك

كتب : محمد خيري

03:50 م 05/11/2025

أحمد عبدالرؤوف

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الأربعاء، قبل خوض المران الختامي للأبيض استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

وشرح المدير الفني للاعبين العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج الفريق خلال مران اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدًا الخميس، على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

الزمالك نادي الزمالك أحمد عبدالرؤوف أخبار الزمالك السوبر المصري

