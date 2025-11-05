مباريات الأمس
استقبال حار.. سيد عبد الحفيظ يصل إلى مقر بعثة الأهلي (فيديو)

كتب : هند عواد

02:11 م 05/11/2025

استقبال حار لسيد عبد الحفيظ

وصل سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، مقر إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لوصول سيد عبد الحفيظ إلى مقر بعثة الأهلي.

واستقبل رباعي الأهلي، محمد الشناوي وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه، سيد عبد الحفيظ بالعناق.

ويواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء غدا الخميس، على ملعب ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سيد عبد الحفيظ الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا

