أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، عن ارتداء الأول الزي الأساسي.

وحضر سمير عدلي المدير الإداري الاجتماع ممثلا عن الأهلي، إضافة إلى ماهر عبدالعزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق وعلاء صلاح المنسق الأمني للفريق.

ويرتدي الأهلي الزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ومن جانبه، يرتدي سيراميكا كليوباترا، القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء، على أن يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء غدا الخميس، على ملعب ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

