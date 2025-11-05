"الأهلي فشل في تعويض الثنائي الراحل".. حسن مصطفى يوجه رسالة قوية

أكد حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر، يعاني من أزمة دفاعية وهجومية في الموسم الحالي.

وقال مصطفى، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "الأهلي منذ فترة طويلة لا يصعد ناشئين للفريق الأول، لأن النادي دائمًا مطالب بالفوز، بينما اللاعب الناشئ يحتاج وقتًا للتأقلم واكتساب الخبرة".

وأضاف: "الزمالك من أكثر الأندية التي اعتمدت على تصعيد الناشئين مؤخرًا، ومنحتهم فرصًا حقيقية، وذلك نتيجة إيقاف القيد وعدم قدرتهم على شراء لاعبين جدد".

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه موضحًا أزمة الفريق الفنية: "الأهلي يعاني حاليًا من أزمة هجومية واضحة، ولم يتم تدعيم الخط الأمامي بعد رحيل وسام أبو علي، كما توجد أزمة دفاعية بعد رحيل محمد عبد المنعم وعدم التعاقد مع مدافع مميز، إضافة إلى رحيل رامي ربيعة دون توفير بديل مناسب".