دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

تعليمات هامة.. بيراميدز يواجه الزمالك بزي جديد لأول مرة في السوبر

كتب : محمد خيري

10:55 ص 05/11/2025
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
    مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    مباراة الزمالك وبيراميدز
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز ، المقرر لها غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق بيراميدز لأول مرة زيه الثالث باللون الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وفي نفس الوقت أكد مسؤولو لجنة الحكام أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي "ضربات الرأس" غير مطبق حتى الآن في البطولة، وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على ثلاث فترات توقف خلال الشوطين.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غداً الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

