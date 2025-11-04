عودة ثلاثي الأهلي من الإصابة قبل مواجهة سيراميكا في كأس السوبر

شارك محمد شريف وأحمد رضا الثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بالإمارات.

وخاض الثنائي التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة وتجهيزهما من الناحية الطبية.

بينما خضع إمام عاشور لبرنامج بدني لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته.

ويقوم عاشور بتنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، ومتابعة طبية بشكل مستمر، حيث شارك في الجزء البدني خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم.

وخاض الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم على استاد طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الاهلي مع سيراميكا في السابعة مساء بعد غد الخميس في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.