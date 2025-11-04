مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 1
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

كتبت-هند عواد:

05:51 م 04/11/2025
  عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر (3)
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

تأهل فريق G الناشط في دوري القسم الثاني، إلى دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على مركز شباب أطفيح.

وفاز فريق G على مركز شباب أطفيح، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في المرحلة الثانية من دور الـ64 من كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة.

ويتولى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، منصب رئيس مجلس إدارة نادي G، فيما يتولى إبراهيم صلاح نجم الأبيض السابق، منصب المدير الفني للفريق.

فريق شيكابالا كأس مصر

