فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

تأهل فريق G الناشط في دوري القسم الثاني، إلى دور الـ32 من كأس مصر، بعد الفوز على مركز شباب أطفيح.

وفاز فريق G على مركز شباب أطفيح، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في المرحلة الثانية من دور الـ64 من كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة.

ويتولى محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، منصب رئيس مجلس إدارة نادي G، فيما يتولى إبراهيم صلاح نجم الأبيض السابق، منصب المدير الفني للفريق.

