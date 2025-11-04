ديفيد بيكهام يحصل على تكريم ملكي إنجليزي

كتب ـ يوسف محمد:

حصل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام نجم مان يونايتد السابق والمنتخب الإنجليزي، على لقب الفارس (SIR) من قبل الملك تشارلز، تقديرًا لما قدمه في مشواره بكرة القدم.

وتم تكريم نجم الوسط الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام اليوم، من قبل الملك تشارلز الثالث، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وبيكهام ليس أول رياضي ينال هذا التكريم، حيث حصل عليها من قبل مدرب مان يونايتد أليكس فيرجسون، بالإضافة إلى نجم التنس أندي موراي.

ويتولى النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام حاليًا، رئاسة نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وشارك بيكهام رفقة العديد من الأندية خلال مسيرته الكروية، مثل ريال مدريد، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مشاركته في 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

