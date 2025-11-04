مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر و هايتي بثلاثية في مونديال الناشئين

كتب : مصراوي

04:28 م 04/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام هايتي، بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز ثلاثية الفراعنة في الشوط الأول من اللقاء كلاً من: بلال عطية، عبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم.

وعلى الجانب الآخر، أحرز هدف منتخب هايتي الوحيد في الشوط الأول من اللقاء اللاعب نيكولاي أوليفر بيبر، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ويشارك منتخب مصر للناشئين تحت 17، في المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين رفقة كل: منهايتي، نيوزيلندا وإنجلترا".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا:
الراتب ومدة العقد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع الإيفواري إبراهيم دياباتي

"هل دخل عبدالحفيظ غرفة الملابس؟".. شوبير يكشف رد حاسم من مدير الكرة بالأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وهايتي كأس العالم تحت 17 سنة هايتي منتخب مصر كأس العالم تحت 17 منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟