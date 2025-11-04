ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر و هايتي بثلاثية في مونديال الناشئين

إمام عاشور يشارك بجزء من تدريبات الأهلي قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

بنشرقي يتحدث عن هدفهم من السوبر المصري.. ورسالة لجماهير الأهلي

ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام هايتي، بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز ثلاثية الفراعنة في الشوط الأول من اللقاء كلاً من: بلال عطية، عبد العزيز الزغبي وحمزة عبد الكريم.

وعلى الجانب الآخر، أحرز هدف منتخب هايتي الوحيد في الشوط الأول من اللقاء اللاعب نيكولاي أوليفر بيبر، في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

ويشارك منتخب مصر للناشئين تحت 17، في المجموعة الخامسة بمونديال الناشئين رفقة كل: منهايتي، نيوزيلندا وإنجلترا".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

اقرأ أيضًا:

الراتب ومدة العقد.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع الإيفواري إبراهيم دياباتي

"هل دخل عبدالحفيظ غرفة الملابس؟".. شوبير يكشف رد حاسم من مدير الكرة بالأهلي



