الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

"نحتاج لمدرب كبير".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية قبل السوبر

كتب : محمد خيري

10:40 ص 04/11/2025

فريق الزمالك

أكد وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى مدرب أجنبي له اسم كبير ليتمكن من مواجهة ضغوط المنافسات المحلية والقارية.

وأضاف عبداللطيف عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن اختيار المدرب المناسب أمر حاسم لتحقيق نتائج إيجابية للفريق، قائلا: "أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد ولكن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي كبير".

وأوضح عبداللطيف، أن مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية صعبة للغاية، وأن الفريق الذي يرغب في الفوز لا يعترف بالصعوبات.

كما أكد عبداللطيف، أن كل الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري، لديها فرصة متساوية للتتويج بالبطولة.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك وليد صلاح عبداللطيف أحمد عبد الرؤوف

