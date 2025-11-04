"نحتاج لمدرب كبير".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية قبل السوبر

أكد وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض بحاجة إلى مدرب أجنبي له اسم كبير ليتمكن من مواجهة ضغوط المنافسات المحلية والقارية.

وأضاف عبداللطيف عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أن اختيار المدرب المناسب أمر حاسم لتحقيق نتائج إيجابية للفريق، قائلا: "أحمد عبد الرؤوف مدرب جيد ولكن الزمالك يحتاج لمدرب أجنبي كبير".

وأوضح عبداللطيف، أن مجموعة الزمالك في بطولة الكونفدرالية صعبة للغاية، وأن الفريق الذي يرغب في الفوز لا يعترف بالصعوبات.

كما أكد عبداللطيف، أن كل الفرق المشاركة بكأس السوبر المصري، لديها فرصة متساوية للتتويج بالبطولة.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.