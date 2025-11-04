"ياسين منصور رئيسًا".. الأهلي يُعلن تشكيل المكتب التنفيذي للنادي

أعلن مجلس إدارة الأهلي، في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين، تشكيل المكتب التنفيذي للنادي، وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي على النحو التالي:

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة سيكون رئيسًا للمكتب، وسيكون في عضوية المكتب كل من المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

مجلس إدارة الأهلي الجديد

ويضم مجلس إدارة الأهلي الجديد لدورة 2025 -2029

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

