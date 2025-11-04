رابطة الأندية تصدم المنتخب الثاني.. ما علاقة بيراميدز؟ (خاص)

"ثلاثة سينضمون غداً".. الكشف عن برنامج الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصري

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية المصرية عن موقفها من تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي 3 و6 ديسمبر من أجل المنتخب الثاني.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن رابطة الأندية استقرت على عدم تأجيل مباراتي بيراميدز؛ لضيق الوقت.

وأتم المصدر ذاته بالتشديد على أن رابطة الأندية ملتزمة بإنهاء المرحلة الأولى من الدوري يوم ٧ مارس في نفس التوقيت لتحديد المنافسين على اللقب والمتنافسين للهروب من الهبوط.

وكان حلمي طولان قد هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة مشيرًا لعدم تلقيه أي دعم ورغبته في ضم لاعبين من فريق بيراميدز للمشاركة معه بكأس العرب.

ومن المقرر أن يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية عند السابعة من مساء يوم 3 ديسمبر المقبل على أن يحل ضيفًا على نظيره بتروجت عند السابعة من مساء يوم 6 من الشهر ذاته ضمن منافسات الدوري.

وفي المقابل من المقرر أن تقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني.

