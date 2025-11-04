مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

رابطة الأندية تصدم المنتخب الثاني.. ما علاقة بيراميدز؟ (خاص)

كتب : مصراوي

12:54 ص 04/11/2025
  عرض 16 صورة
  
    منتخب مصر الثاني
  
    منتخب مصر الثاني
  
    منتخب مصر الثاني
  
    منتخب مصر الثاني
  
    منتخب مصر الثاني
  
    منتخب مصر الثاني
  
    منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    ناصر منسي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    أحمد الشناوي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    ناصر منسي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    عمر جابر من معسكر منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    مروان حمدي من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    أكرم توفيق من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن من تدريبات منتخب مصر الثاني
  • عرض 16 صورة
    محمد ربيعة من تدريبات منتخب مصر الثاني

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول برابطة الأندية المصرية عن موقفها من تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري يومي 3 و6 ديسمبر من أجل المنتخب الثاني.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن رابطة الأندية استقرت على عدم تأجيل مباراتي بيراميدز؛ لضيق الوقت.

وأتم المصدر ذاته بالتشديد على أن رابطة الأندية ملتزمة بإنهاء المرحلة الأولى من الدوري يوم ٧ مارس في نفس التوقيت لتحديد المنافسين على اللقب والمتنافسين للهروب من الهبوط.

وكان حلمي طولان قد هدد بالرحيل عن تدريب منتخب مصر الثاني بسبب عدم التنسيق مع اتحاد الكرة والرابطة مشيرًا لعدم تلقيه أي دعم ورغبته في ضم لاعبين من فريق بيراميدز للمشاركة معه بكأس العرب.

ومن المقرر أن يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره كهرباء الإسماعيلية عند السابعة من مساء يوم 3 ديسمبر المقبل على أن يحل ضيفًا على نظيره بتروجت عند السابعة من مساء يوم 6 من الشهر ذاته ضمن منافسات الدوري.

وفي المقابل من المقرر أن تقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2025 بمشاركة منتخب مصر الثاني.

اقرأ أيضًا:
رد حاسم من وليد صلاح الدين عبر مصراوي عن خلافة مع محمد الشناوي

"ثلاثة سينضمون غداً".. الكشف عن برنامج الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني رابطة الأندية المصرية بيراميدز الدوري المصري مواعيد مباريات الدوري

