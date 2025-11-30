مباريات الأمس
هل تؤثر إصابة نجم الزمالك على مشاركته مع المنتخب؟.. مصدر يوضح

كتب : مصطفى الجريتلي

01:20 م 30/11/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قال مصدر إن المحترف التونسي بصفوف الزمالك سيف الجزيري قد تعرض لإصابة بجرح بسيط خلال مباراة فريقه ونظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

نتيجة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

الزمالك سقط في فخ التعادل باللحظات الأخيرة من عمر مباراته مع مستضيفه كايزر تشيفز التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية بهدف لكل فريق إذ سجل للقلعة البيضاء سيف الجزيري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد إلى أن إصابة سيف الجزيري بسيطة وسيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب تونس بصورة طبيعية.

وكان المدير الفني لمنتخب تونس سامي الطرابلسي قد استدعى سيف الجزيري مساء يوم أمس إلى قائمة بلاده بدلاً من زميله نعيم السليتي للمشاركة في كأس العرب قطر 2025.

اقرأ أيضًا:

ترانزيت 4 ساعات.. موعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة بعد التعادل مع كايزر تشيفز

"لم يحترموا تاريخي".. محمود البنا يكشف سبب اعتزاله التحكيم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف الجزيري الزمالك نتيجة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز كايزر تشيفز منتخب تونس كأس العرب

