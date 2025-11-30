ترانزيت 4 ساعات.. موعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة بعد التعادل مع كايزر تشيفز

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت حراسة مرمى الزمالك في الموسم الحالي العديد من الأزمات بين الثلاثي محمد عواد وصبحي والمهدي سليمان والتي آخرها كان في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية أمس السبت.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز الوقائع التي شهدها مركز حراسة المرمى في الزمالك هذا الموسم كالتالي:

في مباراة ضد سيراميكا كليوباترا (مايو 2025)، قرر الجهاز الفني الدفع بصبحي أساسياً بدلاً من عواد.

من جانبه رفض عواد قرار الجلوس على دكة البدلاء — حين طلب مدرب الحراس نزوله بدلاً من صبحي — ما اعتُبر اعتراضاً واضحاً على التعليمات.

عقب هذا الرفض، قررت إدارة الزمالك رسميًا تحويل محمد عواد إلى التحقيق أمام الشؤون القانونية للنادي.

إلقاء تيشرت الزمالك ولفت نظر لمحمد صبحي

من جانب آخر، محمد صبحي تلقى لفت نظر رسمي في شهر مايو 2025، بعد أن غادر أرض الملعب مصاباً ثم ألقى قميصه أرضاً أمام الجماهير .

وائل القباني المدرب المساعد حينها قرر عدم تحويله للتحقيق والاكتفاء بتوجيه لفت نظر للاعب.

اتهامات بهروب محمد صبحي من مباراة السوبر أمام بيراميدز

وجهت جماهير نادي الزمالك اتهامات ضد حارس الفريق محمد صبحي بالهروب من مباراة مصيرية أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر الذي أقيم بالإمارات.

عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك أكد حينها أن اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية وهو سبب استبعاده من المباراة ومشاركة محمد عواد بدلاً منه.

أزمة المهدي سليمان وتحويله للتحقيق

أعلن نادي الزمالك الأسبوع الماضي، تحويل حارس الفريق المهدي سليمان للتحقيق، وذلك بحجة انقطاعه المتكرر عن التدريبات الجماعية وهو ما نفاه وكيله مع الإعلامي ابراهيم عبدالجواد.

وكيل المهدي سليمان أكد أن اللاعب ينتمي للزمالك ويشارك بشكل طبيعي في المران، مبديًا استغرابه من قرار التحويل للتحقيق.

أزمة محمد صبحي في مباراة كايزر تشيفز

آخر الأزمات التي شهدها مركز حراسة المرمي في الزمالك كان في لقاء الأمس، عندما شارك محمد صبحي في المباراة أساسيا، وهو ما أغضب محمد عواد.

عواد رفض الجلوس على دكة البدلاء بعد استيائه من قرار المدير الفني، خاصة أنه من يشارك في الفترة الأخيرة ويقدم مستويات جيدة.

