جائزة جماهيرية للاعب الأهلي (فيديو)

كتب : مصراوي

07:21 م 03/11/2025
حصد المحترف السلوفيني بصفوف الأهلي جراديشار على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية عشر من الموسم الجاري للدوري المصري.

وذكرت رابطة الأندية المصرية، عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين:"بتصويت الجماهير.. رأسية جراديشار تحسم أفضل هدف في الجولة الثانية عشر".

وكان جراديشار قد سجل هدفًا للأهلي في مرمى بتروجت بالجولة الثانية عشر في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.

إحصائيات جراديشار مع الأهلي

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري بـ 12 مباراة سجل خلالها 3 أهداف خلال 499 دقيقة لعب.

جراديشار رابطة الأندية المصرية الأهلي نتيجة مباراة الأهلي وبتروجت

أحدث الموضوعات

