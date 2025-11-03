جائزة جماهيرية للاعب الأهلي (فيديو)

مدير التطوير بفريق جو أهيد إيجلز يكشف الفارق بين العمل في مصر وهولندا

"أرسل ممثليه بالفعل".. الأهلي في منافسة مع أندية أوروبية لحسم بديل وسام

"وافقوا على تخفيض المقابل المادي".. الأهلي يقترب من حسم صفقة شتوية

"بينهم خوان بيزيرا".. 25 صورة ترصد مغادرة لاعبي الزمالك إلى الإمارات للمشاركة

حصد المحترف السلوفيني بصفوف الأهلي جراديشار على جائزة أفضل هدف في الجولة الثانية عشر من الموسم الجاري للدوري المصري.

وذكرت رابطة الأندية المصرية، عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين:"بتصويت الجماهير.. رأسية جراديشار تحسم أفضل هدف في الجولة الثانية عشر".

وكان جراديشار قد سجل هدفًا للأهلي في مرمى بتروجت بالجولة الثانية عشر في المباراة التي انتهت بهدف لكل فريق.

إحصائيات جراديشار مع الأهلي

اللاعب صاحب الـ 31 عامًا شارك بقميص الأهلي خلال الموسم الجاري بـ 12 مباراة سجل خلالها 3 أهداف خلال 499 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

موقف خوان بيزيرا من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

هل اقترب الأهلي من ضم مهاجم إيفواري؟.. مصدر مسؤول يرد



