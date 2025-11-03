طالب أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، باستبعاد محمود حسن تريزيجيه من مباريات الاهلي، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال أبو مسلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الفردية والأنانية اكبر ثغرات الأهلي الفنية في الفترة الأخيرة في مباريات الدوري الممتاز".

وأضاف: "يجب استبعاد تريزيجيه من المباريات بسبب الفردية والسلبية في الأداء الجماعي له في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وتابع: "لماذا لا يتم استبعاد تريزيجيه من المباريات؟ وأحمد عبد القادر هو الأجدر بالتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي على حساب تريزيجيه".

وتابع: "أفشة أزمته نفسية وتراجع مستوى ديانج وقفشه بسبب التهميش من الجهاز الفني و يجب منح الفرصة لمحمد عبد الله علي حساب زيزو".

وأردف: "انظروا ما فعله جوزيه مع حسام عاشور، عندما كان لاعبا صاعدا فتم استبعاد لاعبين كبار مثل حسام غالي من أجل مشاركة لاعبين صاعدين مثل حسام عاشور في التشكيل الأساسي".