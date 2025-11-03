مباريات الأمس
إعلان

استبعاد الخماسي وضم بيزيرا.. عبدالرؤوف يعلن قائمة الزمالك في رحلة السوبر

كتب : محمد خيري

04:32 م 03/11/2025

نادي الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، عن القائمة التي ستسافر إلى الإمارات مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر المحلي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

وتم استبعاد الخماسي: ناصر منسي - نبيل عماد دونجا - محمد السيد - أدم كايد - محمود الشناوي.

نادي الزمالك الزمالك أخبار الزمالك قائمة الزمالك السوبر المصري

