"أحدهم تم تجميده والأخر بيحسبن".. استبعاد مفاجئ لثنائي الزمالك من رحلة السوبر

كتب : محمد خيري

03:56 م 03/11/2025
قرر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، استبعاد ناصر منسي، من قائمة الفريق الأبيض التي سوف تسافر إلى الإمارات، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتتوجه بعثة نادي الزمالك إلى دولة الإمارات اليوم، استعدادا لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل، الموافق 6 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب آل نهيان في الإمارات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن أحمد عبد الرؤوف قرر استبعاد ناصر منسي من قائمة بطولة السوبر، لأسباب فنية وليس للإصابة.

وأضاف المصدر، أن "عبد الرؤوف"، فضل استبعاد ناصر منسي، في ظل غيابه عن الملاعب خلال الفترة الماضية، واعتماده على ثلاثي آخر هم: عدي الدباغ، سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر".

وأكمل المصدر، أن المدير الفني أيضا قرر استبعاد لاعب الوسط الشاب محمد السيد، في ظل تجميده من قبل جون إدوارد بسبب رفضه تجديد عقده، بينما يستمر غياب الفلسطيني آدم كايد بداعي الإصابة".

وكان ناصر منسي أثار الجدل خلال الساعات الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتب: "حسبي الله ونعم الوكيل".

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك السوبر المصري ناصر منسي

