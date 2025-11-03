"جاي يعتزل هنا".. نجم الأهلي السابق يطالب برحيل بن شرقي عن الأهلي
كتب : محمد خيري
انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أداء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي.
وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "هناك مشكلة في الأهلي في الهجوم وجراديشار أقل من أنه يكون مهاجم الأهلي الأساسي".
وأضاف: "أشرف بن شرقي لا بد ان يرحل عن الأهلي، لأنه لن يقدم جديد للفريق، وأنا شايف أن اللاعب جاي يعتزل هنا".
وتابع: "من المستحيل أن ينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم واتحدى من يقول عكس ذلك".
وأختتم تصريحاته: "الأهلي الأقرب لحصد كأس السوبر المصري والأحمر سيصعد للنهائي على حساب سيراميكا كليوباترا، رغم قوة الأخير".