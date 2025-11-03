مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

0 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

"جاي يعتزل هنا".. نجم الأهلي السابق يطالب برحيل بن شرقي عن الأهلي

كتب : محمد خيري

03:26 م 03/11/2025
    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
    أشرف بن شرقي
    أشرف بن شرقي
    أشرف بن شرقي
    أشرف بن شرقي

انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أداء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "هناك مشكلة في الأهلي في الهجوم وجراديشار أقل من أنه يكون مهاجم الأهلي الأساسي".

وأضاف: "أشرف بن شرقي لا بد ان يرحل عن الأهلي، لأنه لن يقدم جديد للفريق، وأنا شايف أن اللاعب جاي يعتزل هنا".

وتابع: "من المستحيل أن ينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم واتحدى من يقول عكس ذلك".

وأختتم تصريحاته: "الأهلي الأقرب لحصد كأس السوبر المصري والأحمر سيصعد للنهائي على حساب سيراميكا كليوباترا، رغم قوة الأخير".

بن شرقي الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي علاء إبراهيم

