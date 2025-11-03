"جاي يعتزل هنا".. نجم الأهلي السابق يطالب برحيل بن شرقي عن الأهلي

رغم الابتعاد.. إمام عاشور يصل المطار لمرافقة بعثة الأهلي في الإمارات

انتقد علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، أداء المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي في مباراة المصري البورسعيدي.

وقال علاء إبراهيم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "هناك مشكلة في الأهلي في الهجوم وجراديشار أقل من أنه يكون مهاجم الأهلي الأساسي".

وأضاف: "أشرف بن شرقي لا بد ان يرحل عن الأهلي، لأنه لن يقدم جديد للفريق، وأنا شايف أن اللاعب جاي يعتزل هنا".

وتابع: "من المستحيل أن ينافس الزمالك على بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم واتحدى من يقول عكس ذلك".

وأختتم تصريحاته: "الأهلي الأقرب لحصد كأس السوبر المصري والأحمر سيصعد للنهائي على حساب سيراميكا كليوباترا، رغم قوة الأخير".