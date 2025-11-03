مباريات الأمس
مواجهات صعبة للأهلي ومتوازنة لبيراميدز.. القرعة الكاملة لدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

02:34 م 03/11/2025

موعد قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أٌقيمت اليوم الإثنين، مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري، وذلك بتواجد ممثلي مصر الثنائي الأهلي وبيراميدز.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية، بينما وقع فريق بيراميدز في المجموعة الأولي.

ويستعرض مصراوي، في السطور التالية، نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: باور ديناموز الزامبي، ريفرز يونايتد النيجيري، بيراميدز، نهضة بركان المغربي.

المجموعة الثانية: شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني، الأهلي.

المجموعة الثالثة: سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، مولودية الجزائر، الهلال السوداني، صنداونز.

المجموعة الرابعة: الملعب المالي، بترو أتلتيكو الأنجولي، سيمبا التنزاني، الترجي التونسي.

