الزمالك يصطدم بالمصري وكايزر تشيفز في مجموعات الكونفدرالية
كتب : محمد خيري
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
عرض 13 صورة
-
-
عرض 13 صورة
أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة، للبطولة، في الموسم الجديد 2025\2026.
ويضم بجانب نادي الزمالك في المجموعة الرابعة كل من: زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي، الزمالك
وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.
تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية:
التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.
التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.
التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.
التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.