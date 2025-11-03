الزمالك يصطدم بالمصري وكايزر تشيفز في مجموعات الكونفدرالية

"أحدهم تم تجميده والأخر بيحسبن".. استبعاد مفاجئ لثنائي الزمالك من رحلة

موقف خوان بيزيرا من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر

عمر هشام: بطولة البحر الأحمر محطة جديدة في مسيرة الاتحاد نحو العالمية

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة، للبطولة، في الموسم الجديد 2025\2026.

ويضم بجانب نادي الزمالك في المجموعة الرابعة كل من: زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي، الزمالك

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات الكونفدرالية:

التصنيف الأول: الزمالك، الوداد المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثاني: ستيلينبوش الجنوب أفريقي، المصري البورسعيدي، دجوليبا المالي، مانييما يونيون الكونغولي.

التصنيف الثالث: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي.

التصنيف الرابع: سان بيدرو الإيفواري، سينجيدا التنزاني، أولمبيك آسفي المغربي، نيروبي الكيني، زيسكو الزامبي، عزام يونايتد التنزاني.