مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

- -
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

ضربة البداية مع بيراميدز.. موعد سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات لخوض السوبر

كتب : محمد خيري

10:52 ص 03/11/2025

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغادر القاهرة بعثة فريق نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي السوبر المصري للأبطال.

وسوف يختار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق قائمته لخوض البطولة، عقب المران الصباحي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نادي بيراميدز، في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك سفر الزمالك إلى الإمارات بعثة الزمالك بيراميدز السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب