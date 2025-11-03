تغادر القاهرة بعثة فريق نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لخوض مباراتي السوبر المصري للأبطال.

وسوف يختار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق قائمته لخوض البطولة، عقب المران الصباحي، قبل السفر إلى الإمارات استعدادا لبدء مشوار كأس السوبر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نادي بيراميدز، في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة.