كهرباء الإسماعيلية يتأهل لثمن نهائي كأس مصر على حساب الاتحاد

كتب : محمد القرش

08:10 م 29/11/2025

خلال مباراة الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية (6) (1)

انتهت مباراة كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2025/26.

وفاز فريق الكهرباء على نظيره الاتحاد بهدف نظيف سجله محمد السيد شيكا بعد تمريرة من إسلام عبد النعيم في الدقيقة 90+5.

ويعد فريق الكهرباء رابع المتأهلين إلى دور ثمن النهائي من كأس مصر، بعد أن فاز سموحة على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

كما تأهل البنك الأهلي بعد الفوز على بورفؤاد بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما فاز بتروجيت على وادي دجلة بهدف دون رد.

