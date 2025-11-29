مباريات الأمس
إعلان

نجل أسامة نبيه يودع محمد صبري بطريقة خاصة (صور)

كتب : مصطفى الجريتلي

09:51 ص 29/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مالك أسامة نبيه
  • عرض 3 صورة
    مالك أسامة نبيه

ودع مالك أسامة نبيه نجل نجم الزمالك ومدرب منتخب الشباب السابق، صديق والده ونجم القلعة البيضاء الراحل محمد صبري بطريقة خاصة.

وارتدى مالك أسامة نبيه الذي يلعب بصفوف قطاع الناشئين بنادي الزمالك قميص أسود طُبع عليه صورة محمد صبري وفي الخلفية كُتب وداعًا محمد صبري.

وكان مالك قد نشر في وقت سابق عبر حسابه بمنصة فيسبوك صورًا تجمع والده بالراحل محمد صبري، مُذيلاً إياها بتعليق:"يا محترم عشرة عمر أبويا ربنا يعلم أبويا بيحبك قد أيه يا حبيبي هتوحشني أوي والله الله يرحمك و يغفر لك يارب بحبك أوي والله".

يذكر أن محمد صبري قد تُوفي يوم 14 نوفمبر الجاري في حادث سير بمنطقة التجمع الخامس.

