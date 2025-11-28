مؤمن زكريا يحتفل بالذكري الخامسة لنهائي القرن (صورة)

أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، بالذكرى الخامسة من تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ووافق أمس الخميس، 27 نوفمبر، الذكرى الخامسة من فوز النادي الأهلي على غريمه الزمالك في نهائي القرن عام 2020.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له وهو يحمل كأس دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2020، عقب الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة عرفت بمباراة نهائي القرن.

