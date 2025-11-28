مباريات الأمس
إعلان

مؤمن زكريا يحتفل بالذكري الخامسة لنهائي القرن (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

02:52 ص 28/11/2025
احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، بالذكرى الخامسة من تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ووافق أمس الخميس، 27 نوفمبر، الذكرى الخامسة من فوز النادي الأهلي على غريمه الزمالك في نهائي القرن عام 2020.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له وهو يحمل كأس دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2020، عقب الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة عرفت بمباراة نهائي القرن.

نهائي القرن بين الأهلي والزمالك نهائي القرن الأهلي والزمالك مؤمن زكريا

