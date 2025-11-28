مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

مراقبة إماراتية لنجم الأهلي.. ما القصة؟

كتب- نهى خورشيد:

01:13 ص 28/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (4)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية يعلق على حصده جائزة أفضل خط وسط (1)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية.
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية (2)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية (1)
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    تدخل مروان عطية على سواريز
  • عرض 9 صورة
    مروان عطية من مباراة إنتر ميامي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن استفسار عدد من الأندية الإماراتية على إمكانية التعاقد مع مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

مراقبة إماراتية لنجم الأهلي

وقال الغندور نقلاً عن مصدر داخل القلعة الحمراء، إن أندية الشارقة وأهلي دبي والجزيرة تتابع اللاعب منذ فترة، وتدرس حالياً تقديم عروض رسمية في يناير.

وأضاف الغندور أن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية تخص عطية، إلا أن إدارة التعاقدات تراقب الموقف عن قرب.

وشدد المصدر على أن قرار الاستغناء عن مروان عطية سيعتمد بشكل أساسي على رؤية المدير الفني ييس توروب واحتياجات الفريق الفنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية الأهلي أهلي دبي أخبار الأهلي الأهلي اليوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان