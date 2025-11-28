مراقبة إماراتية لنجم الأهلي.. ما القصة؟

أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

أول تعليق من هاني أبوريدة على أزمة رمضان صبحي

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن استفسار عدد من الأندية الإماراتية على إمكانية التعاقد مع مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

مراقبة إماراتية لنجم الأهلي

وقال الغندور نقلاً عن مصدر داخل القلعة الحمراء، إن أندية الشارقة وأهلي دبي والجزيرة تتابع اللاعب منذ فترة، وتدرس حالياً تقديم عروض رسمية في يناير.

وأضاف الغندور أن الأهلي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية تخص عطية، إلا أن إدارة التعاقدات تراقب الموقف عن قرب.

وشدد المصدر على أن قرار الاستغناء عن مروان عطية سيعتمد بشكل أساسي على رؤية المدير الفني ييس توروب واحتياجات الفريق الفنية