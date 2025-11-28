النني يتحدث عن طموحات المنتخب في كأس العرب: "سنقدم كل شيء"
كتب : محمد عبد الهادي
تحدث محمد النني، لاعب منتخب مصر الثاني والمحترف في صفوف الجزيرة الإماراتي، عن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العرب المقبلة، مؤكدًا التزام الفريق بتقديم أقصى جهد لإسعاد الجماهير.
وقال النني: "نقدم أقصى طاقة لدينا من أجل منتخب مصر وإسعاد الشعب العظيم، والجميع متحمس بشكل كبير لخوض هذه البطولة".
وأضاف: "فخور بوجودي رفقة هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين، وحلمنا واحد وهو التتويج بكأس العرب، وإن كان لديّ شيء لأقدمه مع منتخب مصر فلن أتردد أبداً".
وتابع اللاعب البالغ 33 عامًا: "المنافسون بالتأكيد يقولون إننا منتخب كبير ومرشحون دائماً للتتويج بأي منافسة ندخلها، لكننا نمنح كل فريق قيمته واحترامه، وفي الوقت نفسه لا نبالغ في التقدير لأننا فريق كبير".
وختم حديثه قائلاً: "سنلعب من أجل التتويج بلقب كأس العرب، إن شاء الله سنحقق هذا الهدف".
