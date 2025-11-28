ماذا ينتظر حارس الزمالك بعد تحويله للتحقيق؟.. المفاجأة في رغبته

20 لاعبًا رحلوا ابتعدوا عن الأضواء بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك

تزايدت الأزمات داخل نادي الزمالك، على مستوى فريق الكرة، بعد قرار جون إدوارد المدير الرياضي، ضد حارس مرمى الفريق المهدي سليمان.

وقررت إدارة الكرة بنادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد، تحويل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول، إلى التحقيق، خلال الأيام المقبلة، بجانب خصم جزء من مستحقاته وفقا للائحة.

المهدي سليمان انضم لنادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي سموحة.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المهدي سليمان غاب عن مران الزمالك أكثر من مرة وأيضا المعسكرات الخاصة بالمباريات، دون الحصول على إذن.

وأوضح المصدر، أن المهدي، غاب عن المران الأخير قبل سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهو ما دعى لاستبعاده.

رغبة المهدي سليمان الرحيل

وكشف المصدر، أن المهدي هو الآخر يشعر بالغضب، بسبب ابتعاده المتكرر عن المشاركة في المباريات، رغم حصوله على أكثر من وعد بالمشاركة.

واختتم المصدر، أن رغبة الحارس حاليا، هي الرحيل عن الأبيض، خلال شهر يناير المقبل، وهناك ترحيب من جانب الأبيض لهذا الأمر، خاصة مع وجود الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي، في نفس مركزه.