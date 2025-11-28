مباريات الأمس
تمرد وفسخ تعاقد.. 3 أزمات لاحقت الزمالك خلال شهر نوفمبر

كتب : هند عواد

08:09 ص 28/11/2025
تعرض الزمالك لثلاث أزمات كبرى خلال شهر نوفمبر الحالي، على رأسها إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم لثلاث فترات إضافية، ويسعى مجلس إدارة الأبيض لإنهاء تلك الأزمات خلال الفترة المقبلة مستغلًا فترة التوقف الدولي.

الديون تلاحق الزمالك

قبل أيام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات قيد إضافية، بسبب قضية جديدة تخص مستحقات مالية متأخرة.

وبلغ إجمالي العقوبات الموقعة على الزمالك، 5 قضايا لكل من، مساعدي جوزيه جوميز، جوزيه جوميز، إضافة إلى كريستيان جروس.

لاعب الزمالك يفسخ تعاقده مع الفريق

الأزمة الثانية التي لاحقت الزمالك، هي فسخ المغربي صلاح الدين مصدق تعاقده مع الفريق من طرف واحد، لعدم حصوله على مستحقاته.

وقال مصدر لمصراوي، إن محامي النادي منح الزمالك مهلة 15 يومًا، انتهت بالفعل، لحصول اللاعب على مستحقاته، وبالتالي كان من حقه فسخ التعاقد من طرف واحد.

تمرد المهدي سليمان

قرر جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، تحويل المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق، إلى التحقيق، لتمرده وغيابه عن مران الفريق والمعسكر الأخير دون إذن.

وقال مصدر لمصراوي، إن المهدي سليمان غاب عن المران الأخير، نفس يوم سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة كايزر تشيفز في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لأن اللاعب يشعر بالغضب بسبب ابتعاده عن المشاركة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المهدي سليمان الزمالك أزمات تلاحق الزمالك صلاح الدين مصدق ديون الزمالك

