عمره 24 ساعة.. العثور على رضيع داخل كيس أسود مجهول النسب في قنا- صور

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عُثر عدد من الأهالي في ساعة متأخرة من الليل، على رضيع مجهول النسب داخل ساحة مقام الشيخ جلال الكندي، بمنطقة العزازية التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا، في واقعة إنسانية مؤلمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا بالعثور على طفل رضيع داخل كيس أسود بمقام الشيخ جلال الكندي بناحية العزازية بدشنا.

بالانتقال والفحص، تبيّن وجود رضيع مجهول النسب داخل كيس أسود داخل المقام، إذ تم تسليمه إلى مركز شرطة دشنا، تمهيدًا لنقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.