"صاحب هدف القاضية".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن قفشة وعائلته

كتب : محمد عبد الهادي

10:50 م 27/11/2025
يعتبر اللاعب محمد مجدي قفشة، من أشهر اللاعبين في الكرة المصرية بالسنوات الأخيرة، وذلك بعد هدفه الحاسم في نهائي القرن أمام الزمالك.

ويحتفل النادي الأهلي اليوم الخميس، بالذكرى الخامسة للمباراة التي جمعته أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر 2020.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قفشة "عريس"، نهائي القرن كما يلقبه الأهلاوية.

معلومات عن قفشة لاعب الأهلي

قبل انتقاله إلى النادي الأهلي، كان محمد مجدي قفشة يلعب ضمن صفوف بيراميدز، الذي انضم إليه في يوليو 2018 قادمًا من إنبي في صفقة بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو.

وخاض قفشة موسمًا واحدًا فقط مع الفريق، شارك خلاله في 24 مباراة ونجح في المساهمة في 11 هدفًا، بعدما سجل 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم إلى الأهلي.

وعلى الجانب الشخصي، تزوج أفشة في أكتوبر 2021، وتدعى زوجته نرمين محمد، وهي من نفس بلدته كومبيرة بمحافظة الجيزة، ويملك نجم الأهلي طفلًا واحدًا يُدعى مالك.

وكان أفشة قد تحدث في تصريحات تليفزيونية سابقة عن سر لقب "قفشة"، مؤكدًا أنه يعود لعمله في طفولته مع والدته التي كانت تبيع الدواجن في بلدته، حيث قال إنه كان يمسك الفراخ ويذبحها لمساعدتها، مشيرًا إلى أن الأمر يشرفه لأنه كان يقف إلى جانب والدته ويساعدها منذ الصغر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد قفشة قفشة الأهلي معلومات عن محمد قفشة

