نقل مفاجئ لمران الزمالك في جنوب أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز

نجح جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نقل تدريب اليوم الخميس ليقام على الملعب الرئيسي باستاد بيتر موكابا والذي يستضيف المباراة استعدادًا لخوض مواجهة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وقام محمد حسن تيتو المدير الإداري بالتنسيق مع مسؤولي الاستاد ليخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب المباراة، بخلاف خوض التدريب الأساسي غدًا على نفس الملعب.

ويخوض الزمالك تدريبه عصر اليوم، ومن المقرر أن يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة مساء اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.