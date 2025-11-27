مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

0 0
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

نقل مفاجئ لمران الزمالك في جنوب أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز

كتب : محمد خيري

03:23 م 27/11/2025
نجح جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في نقل تدريب اليوم الخميس ليقام على الملعب الرئيسي باستاد بيتر موكابا والذي يستضيف المباراة استعدادًا لخوض مواجهة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وقام محمد حسن تيتو المدير الإداري بالتنسيق مع مسؤولي الاستاد ليخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب المباراة، بخلاف خوض التدريب الأساسي غدًا على نفس الملعب.

ويخوض الزمالك تدريبه عصر اليوم، ومن المقرر أن يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة مساء اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

