كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

مصطفى محمد يوجه رسالة لرمضان صبحي بعد أزمة المنشطات

كتب - محمد عبد السلام:

02:19 ص 27/11/2025

مصطفى محمد

نشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة دعم لـ رمضان صبحي بعد أزمته الأخيرة.

وظهر صورة رمضان صبحي عبر خاصية "الستوري" على حساب مصطفى محمد، وعلق عليها قائلا: "ربنا معاك ويخرجك من المحنة دى على خير"

وجاء هذا المنشور بعد إعلان لجنة الانضباط الدولية، ايقاف اللاعب 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات.

وكانت اللجنة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

