كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

أبرزهم نجوم الأهلي والزمالك.. 9 صور توثق دعم اللاعبين لرمضان صبحي

كتب : محمد عبد الهادي

11:44 م 26/11/2025
  • عرض 9 صورة
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    588954656_836623595779054_4038640391125958450_n_Easy-Resize.comرسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي
    رسائل نجوم الكرة لرمضان صبحي

وجه نجوم الكرة المصرية في الساعات الماضية، العديد من رسائل الدعم لزميلهم رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، وذلك بعد أزمة المنشطات التي عوقب بسببها بالإيقاف 4 سنوات.

وقررت لجنة الانضباط الدولية اليوم الأربعاء، فرض عقوبة الإيقاف 4 سنوات على رمضان صبحي على خلفية أزمة المنشطات.

ليقوم نجوم الكرة المصرية بتوجيه رسائل دعم، من ضمنهم لاعبو الأهلي والزمالك والأندية الأخير مثل، (محمد هاني - محمود علاء، زلاكة، عمرو السولية، محمود كهربا، ناصر ماهر، محمد صبحي، مؤمن زكريا).

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

