مؤمن زكريا يوجه رسالة لرمضان صبحي بعد إيقافه 4 سنوات

كتب : محمد عبد الهادي

09:56 م 26/11/2025
    رمضان صبحي ومؤمن زكريا
وجه مؤمن زكريا لاعب منتخب مصر السابق، رسالة دعم لزميله رمضان صبحي عقب صدور إيقافه 4 سنوات من قبل لجنة الانضباط والمنشطات الدولية.

وقررت لجنة الانضباط الدولية اليوم الأربعاء، فرض عقوبة الإيقاف 4 سنوات على رمضان صبحي على خلفية أزمة المنشطات.

في هذا السياق، نشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعه مع رمضان صبحي وكتب :" ربنا يهون عليك يا أخويا".

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

