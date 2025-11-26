تعديل موعد معسكر منتخب مصر.. فما السبب؟

أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تقديم موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 1 ديسمبر، بدلا من يوم 7 ديسمبر، وذلك بسبب انتهاء ارتباطات الأندية المحلية بنهاية الشهر الحالي، ما عدا بيراميدز".

وأشار المصدر إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، سيسافر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

