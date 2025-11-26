مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
22:00

ريال مدريد

كأس العرب

لبنان

- -
18:00

السودان

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

إيندهوفن

جميع المباريات

إعلان

تعديل موعد معسكر منتخب مصر.. فما السبب؟

كتب-مراسل مصراوي:

03:18 م 26/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (7)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (8)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (9)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (6)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (5)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (2)
  • عرض 9 صورة
    مباراة مصر وكاب فيردي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تقديم موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 1 ديسمبر، بدلا من يوم 7 ديسمبر، وذلك بسبب انتهاء ارتباطات الأندية المحلية بنهاية الشهر الحالي، ما عدا بيراميدز".

وأشار المصدر إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، سيسافر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

تصنيفات كأس العالم 2026.. هل نشهد مجموعة "الموت" في البطولة؟


السفير في استقبالهم.. وصول بعثة الزمالك إلى جنوب أفريقيا بعد رحلة شاقة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية معسكر منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر