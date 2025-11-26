تعديل موعد معسكر منتخب مصر.. فما السبب؟
قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تقديم موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
وقال مصدر مطلع لمصراوي: "معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 1 ديسمبر، بدلا من يوم 7 ديسمبر، وذلك بسبب انتهاء ارتباطات الأندية المحلية بنهاية الشهر الحالي، ما عدا بيراميدز".
وأشار المصدر إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن، سيسافر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر.
