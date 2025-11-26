مباريات الأمس
أول قرار لمدرب الزمالك بعد الوصول لجنوب أفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز

كتب : محمد خيري

02:15 م 26/11/2025
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف الاكتفاء بخوض مران اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة بمدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا للقاء كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء قرار الجهاز الفني بخوض التدريبات في صالة الجيمانيزيوم حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بسبب طول رحلة السفر إلى مدينة بولوكواني.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، واستغرقت رحلة الطيران حوالي 8 ساعات إلى مدينة جوهانسبرج، ومكثت البعثة ترانزيت لمدة ثلاث ساعات في مطار جوهانسبرج ثم استقلت طائرة أخرى إلى مدينة بولوكواني التي ستستضيف المباراة في رحلة استغرقت ساعة.

